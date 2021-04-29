المحكمة الدستورية في سوريا تبتّ في طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

11:38 ص الخميس 29 أبريل 2021
المحكمة الدستورية في سوريا تبتّ في طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

علم سوريا

دمشق- (د ب أ):

كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، محمد جهاد اللحام، عن اعتزام المحكمة البت في طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.

يأتي ذلك بعد وصول صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الخميس.

وقال اللحام للصحفيين إنه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كافة طلبات الترشح والبت بها.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.

وانتهت أمس عملية الترشيح للانتخابات حيث تقدم 51 مرشحاً بينهم الرئيس بشار الاسد وسبع سيدات ومرشح عن معارضة الداخل .

ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب والذي عددهم 250 عضواً بينهم 167 لحزب البعث و13 نائبا للجبهة الوطنية التقدمية و70 نائبا مستقلا .

وجرى تحديد يوم 26 مايو القادم موعدا لإدلاء السوريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من نفس الشهر.

سوريا المحكمة الدستورية الانتخابات الرئاسية دمشق

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