جورج فلويد يتكرر.. وفاة شاب على يد الشرطة الأمريكية بعد توقيفه (فيديو)

وكالات:

فيما يُعيد إلى الأذهان حادث وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقًا على أيدي الشرطة، وثّق تسجيل فيديو وفاة شاب لاتيني في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا بعد أن ثبّته شرطيون على الأرض لأكثر من 5 دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاته.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية إن ماريو جونزاليس (26 عامًا) توفي بسبب "حالة صحية طارئة" ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث. لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف، بحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

ونقلت محطة "كي تي في يو" التلفزيونية المحلية عن جيراردو جونزاليس شقيق الضحية قوله "ما رأيته مختلف عما قيل لي"، وأضاف أن "حالة الطوارئ الصحية حدثت نتيجة ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض".

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد الشرطيين، عناصر يحاولون تقييد يدي جونزاليس في حديقة عامة بعد رفض الشاب البدين والذي يبدو عليه الاضطراب تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، طرحه عناصر الشرطة أرضا، ويضغط أحدهم بركبته على كتف جونزاليس ويضغط آخر بمرفقه على ظهره فيما ردد الشاب متأوها "لم أفعل شيئا، حسنًا؟" قبل أن يفقد وعيه.

وحاول بعدها الشرطيون القيام بإنعاشه لكن دون جدوى.

وقال إد أوباياشي، ونائب عمدة شمال كاليفورنيا ومستشار قانوني ومدرب شرطة مخضرم: "سيُفتح تحقيق مكثف للغاية بهذا الشأن ... من النادر أن ينتهي الأمر بشخص لا يشكل تهديدا وغير محارب بالموت بهذه الطريقة".

وأمس الأربعاء، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء في أوّل خطاب له أمام الكونجرس، مجلس الشيوخ، إلى تمرير مشروع قانون رئيسي من أجل إصلاح الشرطة يحمل اسم الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وناشد الرئيس الديمقراطي الكونجرس للتصويت نهائيا على هذا النص الذي تم تبنيه في مجلس النواب. وقال بايدن "أعرف أن للجمهوريين أفكارهم الخاصة. علينا أن نعمل معًا للتوصل إلى إجماع، فلننتهي من ذلك الشهر المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلويد" في 25 مايو 2020 اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.