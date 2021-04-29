متحورات كورونا عبر العالم.. ظاهرة مقلقة تهدد جهود مكافحة الوباء

وكالات:

ظهرت متحورات بريطانية وجنوب أفريقية وبرازيلية وهندية لفيروس كورونا حول العالم، وأدت إلى طرح عدد من الأسئلة.

فيما يلي ما نعرفه حول خطر هذه المتحورات، وما يعنيه ذلك بالنسبة لجائحة كوفيد – 19، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

كم عدد المتحورات؟

من الطبيعي أن تشهد الفيروسات مئات، وحتى آلاف التحورات، إلا أن قليلًا منها يغيّر من عدوى الفيروس وخطورته.

وفي هذه المرحلة، تعد ثلاث من متحورات كوفيد - 19، "مثيرة للقلق" على المستوى العالمي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وهي تلك التي اكتُشفت لأول مرة في إنجلترا وجنوب أفريقيا وفي اليابان (ولكن لدى مسافرين قادمين من البرازيل، لذلاك عُرفت بـ(المتحورة البرازيلية)".

وحتى يوم الثلاثاء، كانت هذه المتحورات منتشرة على التوالي في 139 و87 و54 دولة على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية. وهي تنتمي إلى هذه الفئة وفق تعريف المنظمة الدولية نظرًا لزيادة قابليتها للانتقال من شخص لآخر و-أو ضراوتها، ما يؤدي إلى تفاقم الوباء ويزيد من صعوبة السيطرة عليه.

قد يختلف عدد المتحورات "المثيرة للقلق" في كل بلد تبعًا للوضع المحلي. على سبيل المثال، تحصي الولايات المتحدة خمسًا منها، وفق تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الثلاث المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى اثنتين رُصدتا في البداية في كاليفورنيا.

الفئة التي تليها هي فئة المتحورات "المثيرة للاهتمام"، والمُفترض يفترض أن تخضع للمراقبة نظرًا لخصائصها الجينية التي قد تطرح إشكالية. في الوقت الحالي، تصنف الصحة العالمية سبعًا منها على المستوى العالمي، في حين كان عددها ثلاثًا في نهاية مارس. آخر ما انضمّ إلى هذه الفئة هي المتحورة التي رُصدت في البداية في الهند. وهي تثير مخاوف بسبب التدهور السريع للوضع الصحي في هذا البلد. واكتُشفت "المتحورات المثيرة للاهتمام" الأخرى في البدء في اسكوتلندا والولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا (في منطقة بريتاني) والفلبين.

وبالإضافة إلى هاتين الفئتين الرئيسيتين، ينتشر كثير من المتحورات الأخرى التي يسعى المجتمع العلمي إلى رصدها وتقييمها. وأوضح إتيان سيمون لوريار، رئيس وحدة الجينومات التطورية للفيروسات التقهقرية بمعهد "باستور" في باريس، أن "الأسابيع والأشهر القادمة ستخبرنا ما إذا كانت تندرج في فئة المتحورات المثيرة للقلق الشديد والتي تنتشر بسرعة كبيرة، أم أنها ستظل متحورات تنتشر دون أن تثير كثيراً من الضوضاء".

لكن أياً كان وضعها، تصنف كل هذه المتحورات حسب الأسرة أو "السلالة"، واعتمادًا على الطفرات التي حصلت فيها، فهي تحتل مكاناً محدداً في شجرة عائلة فيروس "سارس - كوف – 2" الأصلي.

لماذا تظهر المتحورات؟

ظهور المتحورات ليس مفاجئًا في حد ذاته، فهذه عملية طبيعية؛ إذ يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت لضمان بقائه. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "جميع الفيروسات، بما في ذلك (سارس - كوف – 2) تتغير بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة العامة".

كل شيء يتوقف على الطفرات التي تحملها. ومن ثم، فإن طفرة تُسمى “N501Y” وهي شائعة في المتحورات الإنجليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية هي التي يُشتبه في أنها تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال. وتحمل المتحورتان الجنوب أفريقية والبرازيلية طفرة أخرى تُسمى “E484K” يُشتبه في أنها تقلل المناعة المكتسبة إما عن طريق عدوى سابقة (مع زيادة احتمال الإصابة مرة أخرى)، وإما

عن طريق اللقاحات.

هل هي أشد عدوى؟

ثمة إجماع على أن "المتحورات الثلاث مثيرة للقلق". لكن هذا لا يعتمد في الوقت الحالي سوى على البيانات الوبائية، إذ يراقب الباحثون مدى سرعة انتشار هذه المتحورات ويستنتجون مدى كونها مُعدية. ومن ثم لا يسمح ذلك بالحصول على رقم قاطع، لأن النتائج قد تختلف اعتماداً على القيود المفروضة في المناطق المعنية.

بناءً على الدراسات المختلفة، تقدّر الصحة العالمية أن المتحورة الإنجليزية أشد عدوى بنسبة 36% إلى 75%. في تقرير نُشر في نهاية شهر مارس، استشهدت المنظمة أيضاً بدراسة أُجريت في البرازيل خلصت إلى أن المتحورة البرازيلية يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بمرتين ونصف المرة

وتحوم شكوك مماثلة حول المتحورة الهندية، هذه المرة بسبب "مزيج من طفرتين معروفتين بالفعل، ولكن لم يتم الربط بينهما من قبل"، وفق المجلس العلمي الذي يسدي المشورة للحكومة الفرنسية. هذه الخاصية يمكن أن تعطيها "قابلية أكبر للانتقال، ولكن ما زال يتعين إثبات ذلك على المستوى الوبائي"، وفق ما أكد المجلس في تقرير نُشر يوم الاثنين.

يمكن أخذ عوامل أخرى في الاعتبار في التدهور الملحوظ حالياً في الهند. وفقاً للصحة العالمية، يمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال "تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال المهرجانات الثقافية والدينية أو الانتخابات"، مع عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

تعمل عدة فرق من الباحثين حول العالم على تحليل الخصائص البيولوجية للمتحورات الرئيسية، أملاً في معرفة السبب الذي يجعلها أشد عدوى

قال أوليفييه شوارتز، رئيس وحدة الفيروسات والمناعة في معهد «باستور» ورئيس إحدى هذه الفرق، إن "هناك فرضيات تجب دراستها: ربما يكون الحمل الفيروسي أعلى، أو أن المتحورة يمكن أن تدخل الخلايا بسهولة أكبر أو أنها تتكاثر بسرعة أكبر". لكن مثل هذه الأبحاث تستغرق وقتًا، وقد لا تكون الإجابات النهائية وشيكة.

هل أكثر خطورة؟

النسخة الإنجليزية هي التي شملتها معظم الأبحاث التي تحرت هذه النقطة. فقد خلصت دراسة نُشرت في 10 مارس إلى أنها أكثر فتكًا بنسبة 64% من فيروس كورونا الكلاسيكي، مؤكدة الملاحظات الأولية التي سجلتها السلطات البريطانية في نهاية شهر يناير.

لكن في منتصف أبريل، أدت أعمال أخرى إلى نتائج مختلفة تُظهر أن هذه المتحورة لم تتسبب بأشكال أكثر خطورة من كوفيد - 19 مع أن إحدى هذه الدراسات ركزت على المرضى الذين أُدخلوا إلى المستشفى. ومن ثم، فهي لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت المتحورة تتسبب بدخول عدد أكبر من المرضى إلى المستشفى من بين جميع المصابين.

ما مدى فاعلية اللقاحات؟

وفقاً لعدد من الدراسات المختبرية ونتائج الملاحظات الواقعية، لا تؤدي المتحورة الإنجليزية إلى التقليل من فاعلية اللقاح بشكل كبير. من ناحية أخرى، تُظهر دراسات في المختبر أن فاعلية اللقاح يمكن أن تتأثر بفعل المتحورتين الجنوب أفريقية والبرازيلية، بسبب الطفرة E484K الشهيرة عليهما. تثير المتحورة الهندية مخاوف مماثلة بسبب طفرة قريبة E484Q ، حتى وإن كانت البيانات المتاحة حالياً ما زالت قليلة. فقد خلصت دراسة أولية نُشرت في 23 أبريل إلى أن لقاح «كوفاكسين» الذي طوّره مختبر "بهارات بايوتك" الهندي أقل فاعلية ضد هذه المتحورة منه ضد الفيروس الكلاسيكي، من حيث إنتاج الأجسام المضادة، لكنه يوفر مع ذلك حماية.

وينطبق هذا الأمر ينطبق على المتحورات الأخرى: حتى وإن كانت تجعل اللقاحات أقل فاعلية، فهذا لا يعني أن التحصين لا يعد فاعلاً على الإطلاق. وما يجدر ذكره أن هذه الدراسات التي تجري في المختبر تركز على استجابة واحدة من الجسم وهي إنتاج الأجسام المضادة، ولكنها لا تقيِّم الجزء الآخر من الاستجابة المناعية التي تُسمى "المناعة الخلوية" (وتأتي من الخلايا الليمفاوية التائية والبائية).

بغضّ النظر، يعمل المصنِّعون على إصدارات جديدة من لقاحاتهم مصمَّمة خصيصاً للتكيف مع المتحورات.

وهذا التكيف أساسي، لأنه "يُحتمل أن تستمر في الظهور متحورات يمكن أن تكون اللقاحات الحالية أقل فاعلية ضدها"، كما يشير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.