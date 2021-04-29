مسؤول إيراني: خطوات "جيدة للغاية" في محادثات فيينا حول الملف النووي

10:51 ص الخميس 29 أبريل 2021
مسؤول إيراني: خطوات "جيدة للغاية" في محادثات فيينا حول الملف النووي

إيران

طهران- (د ب أ):

أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي أن "خطوات جيدة للغاية" اتخذت في محادثات فيينا" بشأن الملف النووي الإيراني.

ووصف واعظي، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، المباحثات بـ"المعقدة".

وقال: "نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن".

وأضاف أن "المتطرفين داخل الولايات المتحدة، وكذلك الكيان الصهيوني، يسعون إلى إفشال هذه المباحثات، كما أن بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضا، ولكن المهم هو أن نعمل نحن على إنجاحها".

وقال إن سياسة الحكومة في محادثات فيينا "تتمثل في عدم التسرع، وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت".

وتتواصل محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خلال الجولة الثالثة التي انطلقت قبل يومين في فيينا.

الملف النووي الإيراني إيران فيينا

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