في أول خطاب أمام الكونجرس.. بايدن يدعم الأمريكيين المتحولين جنسيًا

10:16 ص الخميس 29 أبريل 2021
في أول خطاب أمام الكونجرس.. بايدن يدعم الأمريكيين المتحولين جنسيًا

جو بايدن

واشنطن- (د ب ا):

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب أمام الجلسة المشتركة للكونجرس أمس الأربعاء، عن دعمه للأمريكيين المتحولين جنسيا.

وقال بايدن أمام مجلسي الكونجرس " لكل المتحولين جنسيا الذين يشاهدونني في المنزل، وخاصة الشباب الذين يتمتعون بشجاعة كبيرة، أريدكم أن تعلموا أن رئيسكم يدعمكم".

وأضاف بايدن أنه يأمل أن يمرر أعضاء الكونجرس تشريع المساواة لحماية السحاقيات والمثليين و ثنائي الجنس والمتحولين جنسيا من التمييز.

وقد صوت مجلس النواب بواقع 224 صوتا مقابل 206 أصوات لتمرير التشريع، الذي سيمنع التمييز ضد الأفراد بناء على توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية.

ومن أجل أن يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يحصل على موافقة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

جو بايدن المتحولين جنسيًا الكونجرس واشنطن

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