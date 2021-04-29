بعد 100 يوم رئاسة .. بايدن يعتزم مخاطبة جلسة مشتركة للكونجرس

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإدلاء بأول خطاب يلقيه أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الخميس، (الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة).

ويمثل الخطاب نهاية أول 100 يوم لبايدن في منصبه.

وسيقول بايدن، وفقا لمقتطفات نشرت مسبقا: "الآن - بعد 100 يوم فقط - يمكنني أن أبلغ الأمة بأن أمريكا تتحرك مرة أخرى ، لتحول الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة ، والنكسة إلى قوة".

كما سيعلن بايدن أن إدارته تصرفت لاستعادة الثقة في الديمقراطية وإظهار أنها قادرة على تحقيق نتائج.

وسيقول بايدن أيضا :"نحن نقوم بتطعيم البلاد. نحن نوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ونقدم نتائج حقيقية يمكن للأشخاص رؤيتها والشعور بها في حياتهم الخاصة".

ويعتزم بايدن أيضا استخدام الخطاب لاقتراح حزمة دعم اجتماعي ضخمة تهدف إلى دعم الأسر وزيادة التمويل المخصص للتعليم.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أن تكلفة الخطة تقدر بنحو 8ر1 تريليون دولار، على مدار عشر سنوات، وسيتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب وتحصيل أوسع نطاقا للضرائب المستحقة.

ووفقا لإدارة بايدن، فإن المقترح يتضمن استثمارات بنحو تريليون و 800 مليار دولار في تخفيضات ضريبية للعائلات.

ويخطط الرئيس على سبيل المثال لإنفاق 200 مليار دولار على تمويل عامين من التعليم ما قبل المدرسي لسن ثلاثة وأربعة أعوام.

كما يسعى بايدن، الديمقراطي، إلى توسيع الائتمان الضريبي المرتبط بالأطفال والمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وفقا للدخل. كما ستصبح الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وما يصل إلى ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة هي القاعدة في الولايات المتحدة.

وتحتاج مقترحات الرئيس إلى موافقة الكونجرس. وبينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، فإنهم سيحتاجون إلى دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة.​