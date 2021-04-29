‏رئيس وزراء الهند: ناقشت مع بوتين تطور أوضاع كورونا في البلاد

وكالات

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكتب مودي على صفحته في "تويتر": "أجريت اليوم مكالمة رائعة مع صديقي فلاديمير بوتين. لقد ناقشنا تطور الأوضاع الخاصة بكوفيد-19، وشكرت الرئيس بوتين على الدعم والمساعدة التي تقدمها روسيا للهند في مكافحة الجائحة".

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلتها وفقا للإحصاءات الأخيرة، 17,9 مليون حالة.