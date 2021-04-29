موسكو: وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى الهند

12:45 ص الخميس 29 أبريل 2021
موسكو: وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى الهند

كورونا ثلاثي التحوّر يعزل الهند

روسيا - (أ ش أ)

هبطت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية عاجلة في مطار نيودلهي، وهي الأولى من طائرتين أرسلتهما وزارة الطوارئ الروسية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنها ستقدم للهند أكثر من 22 طنًا من المساعدات لمحاربة فيروس كورونا.

وكان المكتب الصحفي للكرملين ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن موسكو قررت تقديم مساعدة إنسانية للهند على خلفية انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الهند في المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي وصل إلى 17.9 مليون حالة.

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