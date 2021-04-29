‏بايدن سيؤكد في خطابه المنتظر عمل إدارته على إعادة ثقة الأمريكيين بالديمقراطية

12:38 ص الخميس 29 أبريل 2021
‏بايدن سيؤكد في خطابه المنتظر عمل إدارته على إعادة ثقة الأمريكيين بالديمقراطية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات

بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة، يلقي جو بايدن مساء اليوم الأربعاء خطابًا أمام الكونجرس هو الأول له كرئيس للبلاد. ويأتي هذا الخطاب ليلقي الضوء على جهود البيت الأبيض على أكثر من مستوى، للتأسيس لقطيعة في الحكم مع سياسات خلفه دونالد ترامب.

ونشرت وكالة أنباء رويترز مقطتفات من الخطاب المنتظر، إذ سيؤكد بايدن في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، على أن "إدارته عملت على استعادة إيمان الناس بالديمقراطية".

وسيقدم تقييما متفائلاً حول التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة بوجه جائحة كورونا" وسيؤكد أن الولايات المتحدة "ستمضي قدمًا مرة أخرى".

وخطاب اليوم هو الأول من نوعه أمام الكونجرس بغرفتيه، بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة، استطاع خلالها أن يضع القطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب على مستوى العديد من الملفات سواء في الداخل الأمريكي أو خارجه.

وسيغتنم بايدن هذه المناسبة لعرض خططه الإصلاحية خصوصًا في المجال الضريبي، و"مشروعه للعائلات الأمريكية"، الذي وصفه البيت الأبيض بـ"استثمار تاريخي" في التعليم والطفولة.

جو بايدن الديمقراطية مرور مئة يوم الكونجرس

الخبر التالى:

موسكو: وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى الهند
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا