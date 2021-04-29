‏بايدن سيؤكد في خطابه المنتظر عمل إدارته على إعادة ثقة الأمريكيين بالديمقراطية

وكالات

بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة، يلقي جو بايدن مساء اليوم الأربعاء خطابًا أمام الكونجرس هو الأول له كرئيس للبلاد. ويأتي هذا الخطاب ليلقي الضوء على جهود البيت الأبيض على أكثر من مستوى، للتأسيس لقطيعة في الحكم مع سياسات خلفه دونالد ترامب.

ونشرت وكالة أنباء رويترز مقطتفات من الخطاب المنتظر، إذ سيؤكد بايدن في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، على أن "إدارته عملت على استعادة إيمان الناس بالديمقراطية".

وسيقدم تقييما متفائلاً حول التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة بوجه جائحة كورونا" وسيؤكد أن الولايات المتحدة "ستمضي قدمًا مرة أخرى".

وخطاب اليوم هو الأول من نوعه أمام الكونجرس بغرفتيه، بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة، استطاع خلالها أن يضع القطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب على مستوى العديد من الملفات سواء في الداخل الأمريكي أو خارجه.

وسيغتنم بايدن هذه المناسبة لعرض خططه الإصلاحية خصوصًا في المجال الضريبي، و"مشروعه للعائلات الأمريكية"، الذي وصفه البيت الأبيض بـ"استثمار تاريخي" في التعليم والطفولة.