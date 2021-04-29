البحرين تدين التفجير الإرهابي في الصومال

البحرين - (أ ش أ)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع خارج مركز للشرطة في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، عن بالغ التعازي والمواساة لأهل وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.