مجموعة بيئية: مجتمعات مهمشة تستنشق انبعاثات مسرطنة في 3 ولايات أمريكيية

واشنطن - (د ب ا)

ذكر تقرير أصدرته مجموعة مراقبة بيئية الأربعاء، أن مجتمعات مهمشة تعيش حول أكثر من 12 مصفاة تكرير أمريكية تستنشق انبعاثات كيميائية مسرطنة تجاوزت المستويات التي حددتها وكالة حماية البيئة في عام 2020.

وأظهر تقرير منظمة مشروع السلامة البيئية أن الانبعاثات من 13 مصفاة في ولايات مثل تكساس ولويزيانا وبنسلفانيا تخطت عتبة وكالة حماية البيئة والتي تتطلب، في حالة تجاوزها، أن تقوم المنشآت بالتحقيق والتخلص من فائض إنتاجها من البنزين المسبب للسرطان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما كشف تحليل التقرير لبيانات التعداد السكاني وبيانات وكالة حماية البيئة الأمريكية أن أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في نطاق 3 أميال من المرافق، 57% منهم من الملونين و43% يعيشون تحت خط الفقر.