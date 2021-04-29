"بلومبرج": العنف على الحدود الفنزويلية الكولومبية ينذر باندلاع صراع

12:01 ص الخميس 29 أبريل 2021
"بلومبرج": العنف على الحدود الفنزويلية الكولومبية ينذر باندلاع صراع

كاراكاس - (د ب أ)

قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير اليوم الأربعاء إن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بين جماعات حرب العصابات الكولومبية المعارضة والجيش الفنزويلي على الحدود المشتركة للبلدين يمكن أن تدفع البلدين إلى المواجهة "إن لم يكن عن قصد، فبسبب سوء التقدير"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن التحركات غير المنتظمة من قبل العصابات أو الرد غير المدروس من قبل قوات الأمن قد يؤدي إلى مواجهة بين فنزويلا وكولومبيا.

ويزيد العنف ضد السكان المحليين والأزمة الإنسانية العميقة من التوترات.

يذكر أن الآلاف فروا من ولاية أبوري الفنزويلية إلى كولومبيا في ظل تصاعد العنف.

وقتلت القوات المسلحة الفنزويلية منذ 26 أبريل مدنيين في اشتباكات على الحدود، حسبما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وتكثفت الدعوات للتواصل بين البلدين، لكن الشكوك المتبادلة قد تعرقل هذه الجهود.

الحدود الفنزويلية كولومبيا فنزويلا الأزمات الدولية

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