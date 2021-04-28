الولايات المتحدة: تقديم 235 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن حوالي 235 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأفادت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، بأن عدد الجرعات التي تم حقنها في الولايات المتحدة وصل إلى 234 مليونا و639 ألفا و414 جرعة إجمالية، وهو ما يشكل حوالي 78٪ من إجمالي 301 مليون و857 ألفا و885 جرعة إجمالية تم تسليمها.
وتُظهر بيانات الهيئة الأمريكية أن حوالي 43٪ من السكان الأمريكيين، ما يقرب من 143 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن 29.5٪ من السكان، أكثر من 98 مليون شخص، تم تطعيمهم بالكامل.
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