الصحة العالمية تحذر من الارتفاع العالمي لمقاومة المضادات الحيوية في ظل كورونا

روسيا - (أ ش أ)

حذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأربعاء، من ارتفاع المقاومة العالمية للمضادات الحيوية بسبب الاستخدام النشط والمتزايد للمضادات الحيوية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فوينوفيتش خلال الندوة الدولية الرابعة باسم "صحة واحدة" حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه "خلال الجائحة، أصبحنا نرى مقاومة متزايدة بشكل مستمر للمضاد الحيوي نتيجة علاج ملايين المرضى من كوفيد-19".

وأضافت فوينوفيتش: "ينبغي أن نُجري أبحاث لمساعدة العالم في مواجهة هذه الجائحة وتطوير نهج أكثر مرونة لتبسيط مكافحة أي أوبئة مستقبلية"، موضحة أن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدا على العالم الحديث لأنها تعيق مكافحة الأمراض المعدية الأخرى.

وتابعت قائلة إن الهدف الرئيسي لمهمات ولجان منظمة الصحة العالمية هي إبقاء البشر مُطلعين باستمرار على معدلات مقاومة المضادات الحيوية في العالم. مشيرة إلى أن هذه القضية ينبغي أن تكون محط تركيز الحكومات والمتخصصين حتى يتم تنسيق الجهود والحد من انتشار مقاومة الأدوية.