السعودية تغلق 901 مسجد خلال 81 يومًا بسبب كورونا

السعودية - (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأربعاء، 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 81 يوماً 901 مسجد، فُتح منها 862 مسجدًا بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم إغلاق 9 مساجد بمنطقة الرياض، و7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و7 مساجد بمنطقة القصيم، و3 مساجد بالمنطقة الشرقية، و3 مساجد بمنطقة جازان، ومسجدين اثنين بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة فتح 39 مسجداً بمنطقة الرياض و12 مسجداً بمنطقة مكة المكرمة، و5 مساجد بمنطقة القصيم، و3 مساجد بمنطقة تبوك، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدين اثنين بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة