الجيش اليمني يكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى غربي مأرب

اليمن - (أ ش أ)

كبدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، المليشيا الحوثية هزائم في جبهة صرواح (غربي محافظة مأرب).

قال مصدر عسكري يمني - للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - "إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من كسر هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية، بعد هجوم عكسي للجيش لتستمر المعارك لأكثر من 5 ساعات، مُنيت فيها المليشيا بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وأضاف أن المليشيا الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها، تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها إحراز تقدم ميداني، إلا أن الجيش تصدى لها بحزم وتمكن من تحييد العناصر المهاجمة.

وفي السياق ذاته، نفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات المليشيا، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح، والكسارة وصرواح، وتمكن من تدميرها بالكامل.