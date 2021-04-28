اتهامات جديدة للمشتبه بهم في التخطيط لاختطاف حاكم ولاية ميشيجان

09:35 م الأربعاء 28 أبريل 2021
اتهامات جديدة للمشتبه بهم في التخطيط لاختطاف حاكم ولاية ميشيجان

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعدت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية ميشيجان الأمريكية لائحة اتهام جديدة بحق المشتبه بهم في التخطيط لاختطاف حاكم الولاية جريتشن وايتمر، بعد إضافة تهم جديدة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تشمل الاتهامات الجديدة التآمر من أجل الحصول على أسلحة دمار شامل، وانتهاكات تتعلق بالأسلحة النارية ضد ثلاثة من المشتبه بهم.

وقالت وزارة العدل في بيان إنه بحسب اللائحة الجديدة، كان المشتبه بهم يعتزمون تفجير جسر قريب "للإضرار" وتعطيل الإجراءات الأمنية الخاصة بوايتمر وجهات إنفاذ القانون.

وأوضح البيان أن الاتهامات الجديدة جاءت نتيجة للتحقيقات الجارية.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 13 شخصا في أكتوبر من عام 2020 على خلفية اتهامات تتعلق بإحباط مؤامرة لاختطاف وايتمر.

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة ولاية ميشيجان اختطاف واشنطن

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