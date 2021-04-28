السودان يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

09:29 م الأربعاء 28 أبريل 2021
السودان يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وزارة الخارجية السودانية

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت خلال جلسة الاجتماع التكميلي لمؤتمر الدول الأطراف (الدورة 25).

جاء فوز السودان بإجماع من المجموعة الأفريقية، حيث تمتد العضوية لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من مايو 2021، وشملت القائمة من المجموعة الأفريقية إلى جانب السودان كلا من المغرب، جنوب أفريقيا، السنغال والكاميرون.

وتعتبر إعادة انتخاب السودان في المجلس التنفيذي تجديداً لثقة المنظمة في المجموعة الأفريقية وفي السودان، وتأكيدًا للدور الإيجابي الذي يضطلع به داخل المنظمة وتعاونه ومبادراته، وتقديرا لجهوده الفاعلة في تعزيز التواصل والتنسيق بين دول المجموعة.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية، إلى تواصل السودان وتشاوره الإيجابي المستمر مع كافة دول المجموعة، وخاصة المؤثرة منها، في المسائل والقضايا التي تهم المنظمة وتنفيذ أهدافها ومبادئها بكفاءة وإتقان وتفان.

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