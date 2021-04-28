أمر ملكي بحريني بشأن القضاء والنيابة في المملكة

09:28 م الأربعاء 28 أبريل 2021
أمر ملكي بحريني بشأن القضاء والنيابة في المملكة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وكالات

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأربعاء، أمرً ملكيًا رقم 16 لسنة 2021 بترقيات قضائية شملت 41 قاضيًا مدنيًا وشرعيًا وممثلاً للنيابة العامة.

وتضمن الأمر الملكي تعيين 23 قاضٍ بمحكمةِ التّمييزِ، ومحامٍ عام أول بدرجة قاضٍ بمحكمةِ التّمييزِ، وتعيين محامٍ عام بدرجة رئيس، بمحكمةِ الاستئنافِ العُليَا المدنيّةِ.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين أمر ملكي بحريني

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