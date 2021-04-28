أمر ملكي بحريني بشأن القضاء والنيابة في المملكة

وكالات

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأربعاء، أمرً ملكيًا رقم 16 لسنة 2021 بترقيات قضائية شملت 41 قاضيًا مدنيًا وشرعيًا وممثلاً للنيابة العامة.

وتضمن الأمر الملكي تعيين 23 قاضٍ بمحكمةِ التّمييزِ، ومحامٍ عام أول بدرجة قاضٍ بمحكمةِ التّمييزِ، وتعيين محامٍ عام بدرجة رئيس، بمحكمةِ الاستئنافِ العُليَا المدنيّةِ.