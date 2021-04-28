سفير إندونيسيا بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تتجاوز 100 مليون دولار

مصر - (أ ش أ)

قال السفير الإندونيسي في القاهرة، لطفي رؤوف، إن بلاده تحتل المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار، مؤكدا أن مصر تعد واجهة العديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين، الذي يأتون إلى القاهرة والإسكندرية، لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامي، في جامعة الأزهر.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الغرفة التجارية في الإسكندرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف السفير أن العلاقات المصرية الإندونيسية بدأت منذ قرون ماضية، وكان أول رئيس مصري زار إندونيسيا، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا.

وأكد أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، ومواصلة تبادل التعاون المشترك في جميع المجالات، ومن أهمها المجال الاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البلدين، وهو ما سيساهم في العديد من الفرص لتحسين العلاقات الثنائية.