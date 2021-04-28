رئيس جنوب أفريقيا يكشف فساد إدارة الشركات الحكومية فى عهد سلفه

جوهانسبرج - (د ب ا)

أقر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحدوث "فشل كبير للنظام" عندما تعلق الأمر بتعيين المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة.

وقال رامافوزا اليوم الأربعاء في تحقيق قضائي في الفساد الحكومي في عهد سلفه جاكوب زوما: "تم تعيين أشخاص معينين في مناصب معينة لدفع أجندات معينة".

وأضاف "يجب أن نفتح صفحة جديدة ونقول عندما يتعلق الأمر بالشركات المملوكة للدولة، إننا جئنا من ماضٍ مروع" ونحتاج الآن إلى التأكد من أن مجالس إدارتها يعمل فيها اشخاص اصحاب قدرات وأكفاء في الإدارة".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، عانت الشركات الحكومية بما في ذلك الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، ومرفق الطاقة إسكوم هولدنجز اس أو سي ليمتد وشركة تصنيع الأسلحة "دانيل إس" أو "سي ليمتد" من سوء الإدارة خلال فترة حكم زوما التي استمرت تسع سنوات.

وتقدر الحكومة أن أكثر من 500 مليار راند (35 مليار دولار) تم سرقتها من خزائن الدولة خلال تلك الفترة، واشار العشرات من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق، إلى تورط زوما في عمليات النهب.