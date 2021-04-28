إلغاء مسيرة "القدس" في برلين للعام الثاني على التوالي

برلين - (د ب أ)

صرح المتحدث باسم الشرطة الألمانية، تيلو كابليتس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه ليس من المنتظر تسيير مظاهرة "القدس" هذا العام أيضًا.

وأشار كابليتس إلى أنه تم سحب التسجيل الخاص بهذه المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في الثامن من مايو المقبل.

وكان التسجيل الخاص بهذه المظاهرة تم سحبه أيضًا العام الماضي 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتدعو إيران في يوم القدس، الذي يأتي هذا العام في آواخر شهر رمضان، إلى استعادة المدينة وذلك على خلفية احتلال إسرائيل لجزئها الشرقي خلال حرب الأيام الستة عام 1967.