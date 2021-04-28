‏السودان: تعليق اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية ووقف أي انتشار عسكري بها

وكالات

أعلن ‏السودان، مساء الاربعاء، إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، وأشار إلى وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر السودان وفقًا لموقع "العربية.نت" تعليق اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية وقعته موسكو مع النظام السابق.

وكانت روسيا أعلنت في 9 ديسمبر 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

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