قطر تفرض الحجر الصحي على مواطني 6 دول

الدوحة - (د ب أ)

أعلنت دولة قطر اليوم عن فرض شروط جديدة على دخول المسافرين القادمين إلى البلاد من ست دول، وهي الهند وسريلانكا ونيبال والفلبين وباكستان وبنجلاديش، حيث سيتعيّن على المسافرين القادمين من هذه الدول الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.

وقال بيان للخطوط الجوية القطرية اليوم وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أنه نتيجة للمتطلبات الجديدة والتي تقتضي التطبيق الفوري، فقد أعلنت "اكتشف قطر" وهي مبادرة سياحية أطلقتها هيئة السياحة في دولة قطر، عن إلغاء جميع الحجوزات التي تمّت مُسبقاً للحجر الصحي ضمن باقات العودة إلى البلاد بتاريخ 29 أبريل وذلك "بغضّ النظر عن الدولة التي يسافرون منها وسيتعيّن على جميع المسافرين الذين لديهم حجوزات مُسبقة القيام بالحجز مرةً أخرى".

وأضاف البيان "سيتمكن جميع المسافرين من استرداد المبالغ بالكامل عقب إلغاء الحجوزات".

وقال البيان "بسبب زيادة الطلب على الغرف الفندقية للحجر الصحي، قد يتعذّر على المسافرين الحصول على حجوزات في الفنادق التي قاموا بالحجز فيها مسبقا، إذ أنه سيتمّ تخصيص العديد من الفنادق للمسافرين القادمين من هذه البلدان الست".