دبلوماسي روسي: سنرد على خطط أمريكا لشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الروسية

07:41 م الأربعاء 28 أبريل 2021
دبلوماسي روسي: سنرد على خطط أمريكا لشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الروسية

هجمات سيبرانية

روسيا - (أ ش أ)

أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، أن بلاده سترد على الخطط الأمريكية المحتملة لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.

وقال كروتسكيخ في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن القدرات التكنولوجية لروسيا تسمح لها برؤية كل شيء تماما، ومن السذاجة أن نفترض أن روسيا صاحبة القوة النووية العظمى، التي تخشاها أمريكا بشدة، لن ترى شيئًا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن روسيا ذكية للغاية وواثقة في هذا المجال، ونحن اقترحنا العام الماضي على الولايات المتحدة إقامة حوار في المجال السيبراني، بما في ذلك بشأن تدابير بناء الثقة واستخدام خطوط الاتصال المباشر للحصول على معلومات متبادلة حول الحوادث ومنعها"، موضحًا أن الولايات المتحدة لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن لإنشغالها بمشاكلها الداخلية.

وتابع كروتسكيخ: "يمكنني أن أفترض بثقة تامة أن موضوع أمن المعلومات له أولوية كبيرة، بحيث يمكننا بالطبع أن نعتقد أنه سيكون من بين الموضوعات الهامة بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى".

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