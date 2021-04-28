كردستان تفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر

06:28 م الأربعاء 28 أبريل 2021
كردستان تفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر

فيروس كورونا

العراق - (أ ش أ)

قرر إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر؛ وذلك بعد تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في عموم العراق، وفي مناطق كردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل - في تصريح مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 عيد الفطر كردستان

الخبر التالى:

الأردن يلغي حظر التجول أيام الجمعة بعد انخفاض إصابات كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. جالاتا سراي 0-0 قونيا سبور.. مصطفى محمد أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا