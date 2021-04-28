كردستان تفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر

العراق - (أ ش أ)

قرر إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر؛ وذلك بعد تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في عموم العراق، وفي مناطق كردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل - في تصريح مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر".