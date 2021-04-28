17 دولة على الأقل ترصد السلالة المتحورة الهندية لكورونا

جنيف - (ا ف ب)

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا تم رصدها في 17 دولة على الأقل، بينها بلجيكا، سويسرا، اليونان، وإيطاليا. ويشتبه في أن هذه السلالة تسببت بأزمة صحية غير مسبوقة في الهند.

تم رصد السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا في "17 دولة على الأقل"، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، والتي يشتبه في أنها المسؤولة عن الزج بالهند في أزمة صحية غير مسبوقة.

وأوضحت المنظمة إن النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رصِدت في "17 دولة على الأقل"، وتحديدا ببلدان أوروبية عدة منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار السلالة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا في عدد الإصابات.

وسجلت الهند الاثنين 352,991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية. والهند هي رابع دولة أكثر تضررا في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة. وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.