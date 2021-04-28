وزير خارجية الكويت يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت - (أ ش أ)

بحث وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جیكوب سولیفان، المستجدات الإقليمية والدولية والتشاور في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات التاریخیة الوثیقة التي تربط البلدين وأطر تعزیز التعاون الثنائي المشترك.