الأمم المتحدة تدين الرسوم المسيئة بحق الجالية المسلمة في مدينة أمريكية

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أدان ميجيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اللافتات المعادية للمسلمين والكتابات العنصرية التي تم رسمها بدهان رشاش على واجهة مركز (مورهيد- فارغو) للجالية الإسلامية في مينيسوتا بالولايات المتحدة.

وذكر بيان أصدره المسئول الأممي بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الحادث المؤسف وقع في منتصف شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المركز هو بمثابة مسجد ومكان للتجمع المجتمعي في (مورهيد).

وقال موراتينوس -في البيان- "لا ينبغي لأي مجتمع أن يتعرض لهذا النوع من الكراهية السامة"، مؤكداً أن "جميع أشكال التمييز وأعمال العنف التي تستهدف المواقع الدينية ودور العبادة وكذلك المصلين، بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، غير مقبولة وغير مبررة".

وأشار إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية التي وضعها تحالف الحضارات، وأطلقها في سبتمبر 2019 بمعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وطالب الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين على دعم تنفيذ توصيات الخطة التي تؤكد على "عالمية المواقع الدينية كرموز لإنسانيتنا وتاريخنا وتقاليدنا المشترك، وقال إن "روح التراحم والتسامح والوحدة المتأصلة في الإسلام ينبغي أن تلهمنا جميعا".