مستشار النمسا: نجحنا في السيطرة على الموجة الثالثة لكورونا

05:12 م الأربعاء 28 أبريل 2021
مستشار النمسا: نجحنا في السيطرة على الموجة الثالثة لكورونا

وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس

النمسا - (أ ش أ)

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن بلاده تعاملت بشكل جيد مع الموجة الثالثة من وباء كورونا وأن أرقام الأشغال فى المستشفيات وتحديدا فى وحدات العناية المركزة تنخفض بشكل مستمر.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لدينا حاليًا نحو 1800 شخص يتم العناية بهم في المستشفيات أو وحدات العناية المركزة بينما قبل ثلاثة أسابيع كان لدينا نحو 2500 شخص.

وأضاف كورتس أن الإغلاق الصارم كان ضروريًا فقط في ثلاث ولايات اتحادية وهي فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند بينما القيود فى الولايات الست الأخرى كانت أقل بكثير بسبب فاعلية الفحوصات الطبية والالتزام بالأقنعة الطبية.

وأعرب كورتس عن تعاطف النمسا مع الوضع المأساوي في الهند، مشيرا الى أنه يوجد حاليًا مئات الآلاف من الإصابات هناك كل يوم لذلك هناك حاجة لدعم الهند، موضحا أن الحكومة أقرت مساعدات دوائية للهند بقيمة مليوني يورو تشمل العقاقير المضادة للفيروسات لدعم مكافحة الوباء.

وقال كورتس إن دعم الهند وتضامننا معها في هذا الوضع الطارئ الخطير أمر طبيعي بالنسبة للنمسا إذ يمكننا معا فقط هزيمة الوباء في جميع أنحاء العالم.

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