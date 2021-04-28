سوريا: 51 مرشحًا للانتخابات الرئاسية بعد إغلاق باب الترشيح

05:01 م الأربعاء 28 أبريل 2021
سوريا: 51 مرشحًا للانتخابات الرئاسية بعد إغلاق باب الترشيح

علم سوريا

دمشق - (د ب أ)

تم إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في سوريا اليوم الأربعاء، بعد تقدم 51 مرشحا للتنافس في الانتخابات التي تجري نهاية مايو القادم.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ أن "المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات للترشح لمنصب رئيس الجهورية وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحًا".

من جانبه قال النائب في مجلس الشعب فايز سليمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "اختتمت اليوم جلسات تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، ويواصل أعضاء مجلس الشعب اليوم منح تأييدهم للمرشحين الذين بلغ عددهم 51 مرشحا وهو أعلى رقم في تاريخ سورية".

وأضاف سليمان "مع انتهاء أعضاء مجلس الشعب من منح تأييدهم للمرشحين تتسلم غدا المحكمة الدستورية العليا الصندوق الذي يضم تأييد الاعضاء ومن ثمة تعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية".

ورجح سليمان أن "يخوض الانتخابات إلى جانب الرئيس الأسد المرشح عبد الله عبدالله والمرشحة فاتن النهار أو المرشح محمود مرعي".

ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب السوري وعدهم 250 عضوا بينهم 167 من كتلة حزب البعث و13 من كتلة أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية و70 مستقلين.

وضمت أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية سبع سيدات وشخصية من المعارضة وكردي سوري.

وحددت السلطات المعنية يوم 26 مايو القادم موعدا للسوريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من نفس الشهر.

سوريا الانتخابات الرئاسية مجلس الشعب السوري

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