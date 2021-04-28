مصرع وإصابة 19 شخصًا في هجوم على روضة أطفال جنوبي الصين

04:57 م الأربعاء 28 أبريل 2021
مصرع وإصابة 19 شخصًا في هجوم على روضة أطفال جنوبي الصين

الشرطة الصينية

الصين - (أ ش أ)

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 18 آخرون بينهم 16 طفلا في هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في منطقة "شينفينغ" بمدينة "بايليو" في منطقة "قوانغتشي" ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وأن الإصابات جاءت بواقع 16 طفلا ومدرسين اثنين، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج حاليا، وأن طفلين من المصابين حالتهما خطيرة.

وألقت الشرطة القبض عن منفذ الهجوم، حيث لم يعرف على الفور دوافعه وأسبابه، فيما تحقق السلطات المعنية للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالحادث، وسط ترجيحات من الشرطة المحلية بأن الجاني ربما يكون مريضا عقليا.

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