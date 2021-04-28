"أسوشيتد برس": بايدن سيفاجئ الأمريكيين في خطاب الـ100 يوم

واشنطن - أ ش أ

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن سيطلق خلال خطابه المقرر الليلة أمام الكونجرس بمناسبة مرور مائة يوم على توليه الرئاسة، مبادرة لدعم الأسرة والطفل والتعليم في الولايات المتحدة، حيث سيعلن عن استثمار 1.8 تريليون دولار أمريكي في أوجه الرعاية للأسرة والطفل والتعليم على نحو يعيد رسم دور الحكومة الأمريكية في حياة الأمريكيين برغم التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا" على المجتمع والإنفاق العام في الولايات المتحدة.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن خطاب "المائة يوم" الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي أمام أعضاء الكونجرس بغرفتيه، مساء اليوم، سيتضمن طرح مبادرة وطنية لرعاية الأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالدراسة من خلال مؤسسات ذات كفاءة عالية وتخصيص 225 مليار دولار لرعاية الطفولة وتقديم 250 دولارًا شهريًا على الأقل لأولياء أمور الأطفال في سن ما قبل الدراسة الابتدائية.

كما علمت اسوشيتد برس أن خطاب الرئيس الأمريكي الليلة سيتم فيه طرح مبادرة رئاسية لتقديم 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا حتى العام 2025 للأسر التي بها أطفال دون سن الدراسة وتقديم 200 مليار دولار أمريكي لدعم رياض الأطفال والحضانات للأطفال ما بين عمر الثالثة والرابعة وتقديم 225 مليار دولار لدعم العاملين في قطاعات ومؤسسات رعاية الطفولة ما دون الدراسة والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، والعمل على تخفيض قيم أقساط نظام التأمين الصحي للأمريكيين بصورة دائمة.

كذلك سيعلن بايدن عن مد فترات سداد القروض الخاصة بدعم الصمود المالي للأمريكيين في مواجهة جائحة "كورونا" بلا أي أعباء أو فوائد إضافية.

تشمل خطة بايدن كذلك تقديم 109 مليارات دولار لدعم المدارس الأهلية في الولايات والأقاليم الأمريكية بإعفاء منتسبيها من الأطفال دون السادسة من المصروفات لمدة عامين ، مع الاستمرار في تقديم منح مالية للراغبين في الدراسة الجامعية من غير القادرين تكلف الخزانة الأمريكية 85 مليار دولار.

وأشارت اسوشيتد برس إلى أن مبادرة بايدن التي سيطلقها تفصيليًا اليوم جاءت نتاج الدروس المستفادة من جائحة كورونا التي أودت بحياة 573 ألف أمريكي وكانت كاشفة عن احتياج نظم الرعاية الاجتماعية للأمريكيين إلى مزيد من التطوير والدعم، فبحسب المحللين ترى إدارة بايدن أن النهج الجيد للقيام بذلك هو تحصيل ضرائب أكبر من الأغنياء لتمويل برامج الرعاية للطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع الأمريكي.

وبحسب تقرير اسوشيتد برس سيتم تمويل تلك المبادرات من خلال زيادة الضرائب على القادرين ممن تزيد دخولهم عن مليون دولار سنويا بشكل متدرج من 37 في المائة إلى 39.6 في المائة ، كذلك تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية عن مبيعات الأسهم والعقارات من 20 إلى 39.6 في المائة ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حصيلة قدرها 1.5 تريليون دولار خلال الأعوام العشرة القادمة تقدم منها 700 مليار دولار على الأقل خلالها للأسر المعيلة.

وكان الرئيس بايدن قد أعلن أن الأسر الأمريكية التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار لن تكون مطالبة بسداد أي نوع من الضرائب وهو ما اعتبره المراقبون توسعة من جانب الرئيس في توصيف شريحة الطبقة الوسطى داخل المجتمع الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أطلق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته حزمة تمويلية بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية المصاحبة للكورونا استفاد منها 160 مليونًا من أبناء الأسر الأمريكية بما متوسطه 1400 دولار أمريكي للفرد الواحد.

كما يتم توجيه اعتمادات دعم فيدرالية إلى الحكومات المحلية والولايات الأمريكية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للكورونا التي يقول الخبراء إنها ستهبط بمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نسبة لا تتعدى 6 في المائة بنهاية العام الجاري وهي المستوى الأقل للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة منذ العام 1984.

كما تسعى إدارة بايدن من خلال حزم الدعم و تنشيط الاقتصاد إلى إعادة 8.4 مليون أمريكي إلى وظائفهم بحلول العام القادم وهي الوظائف التي فقدوها نتيجة سياسات الإغلاق التي فرضتها إجراءات مقاومة وباء كورونا .