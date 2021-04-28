بغداد وواشنطن تبحثان خطر مخيم الهول على المنطقة

03:47 م الأربعاء 28 أبريل 2021
بغداد وواشنطن تبحثان خطر مخيم الهول على المنطقة

قاسم الأعرجي

بغداد - أ ش أ

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، خطر مخيم الهول على استقرار وأمن المنطقة.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية،- أن الأخير استقبل السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، وقدم تولر الشكر للحكومة العراقية على جهودها المتواصلة في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات، والسعي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحث الجانبان، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجرى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاستراتيجي، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي وخطره على المنطقة، كونه يضم أعدادا كبيرة من الأحداث، ما قد يشكل خطرا كبيرا على المنطقة.

ومن جهته أكد السفير الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تشمل علاقاتها مع العراق جميع المجالات، ولا سيما الثقافية والصحية، فضلا عن العلاقات السياسية، مبينا أن بلاده على استعداد لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم في أزمة جائحة كورونا.

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