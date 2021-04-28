الرئيس اللبناني: نواجه العديد من الصعوبات جراء أزمة النزوح السوري

01:53 م الأربعاء 28 أبريل 2021
الرئيس اللبناني: نواجه العديد من الصعوبات جراء أزمة النزوح السوري

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية، خصوصا من جراء أزمة النزوح السوري الكثيف وتداعياتها على مختلف القطاعات اللبنانية.

وشدد الرئيس اللبناني - خلال استقباله ظهر اليوم عددا من الوفود - على ضرورة العمل من أجل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وتقديم المساعدات الدولية لهم بداخل تلك المناطق، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لمبدأ عودة النازحين إلى وطنهم ومواكبة المنظمات الإنسانية لها.

من ناحية أخرى، أعرب عون عن حرصه الشديد على الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني، وتحصينها والدفع بها إلى الأمام، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي العمود الفقري لوحدة لبنان ككل.

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