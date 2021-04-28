البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة بعد بريكست

بروكسل - أ ش أ

صدق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المؤلم وفقا لنتائج التصويت الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الأربعاء.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أنه في ختام الاقتراع الذي نظم مساء أمس الثلاثاء، وافق 660 نائبا على النص وعارضه خمسة وامتنع 32 عن التصويت من أصل 697 نائبا.

وكان اتفاق التجارة بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد بدأ تطبيقه مؤقتا منذ الأول من يناير، حيث من المقرر أن ينتهي التطبيق الموقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، في 30 أبريل الجاري.

يذكر أنه كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير الماضي التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لكن البرلمان الأوروبي قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت للمصادقة عليها.

يشار إلى أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية.