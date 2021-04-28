بريطانيا تسمح للمركبات ذاتية القيادة بالسير في طرقها بنهاية 2021

10:05 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
بريطانيا تسمح للمركبات ذاتية القيادة بالسير في طرقها بنهاية 2021

صورة تعبيرية

لندن - أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح للمركبات ذاتية القيادة بالسير على طرق المملكة المتحدة بحلول نهاية العام الحالي 2021.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزارة النقل البريطانية أن أنظمة حفظ الممرات الآلية (ALKS) ستكون أول نوع من القيادة الآلية بدون استخدام اليدين التي يتم تقنينها في البلاد.

وتسمح تلك التقنية بالتحكم في وضع السيارة وسرعتها في حارة مرورية واحدة، لكن حتى سرعات تصل إلى 37 ميلاً في الساعة (60 كم/ساعة).

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول ربيع هذا العام.

وتتحكم مثل هذه التكنولوجيا في تحركات المركبة وتبقيها في مسارها لمدد طويلة، بالرغم من أن السائقين يتوجب عليهم أن يكونوا جاهزين لاستعادة السيطرة على العربة.

وتعتبر جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن هذا النظام يمكن أن يقلل حوادث الطرق.

وحظيت تكنولوجيا أنظمة الالتزام الآلي بالسير في الحارات بموافقة اللجنة الاقتصادية المعنية بأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE)، التي تضم في عضويتها المملكة المتحدة.

وقال مايك هوز، كبير الرؤساء التنفيذيين لجمعية مصنعي وتجار السيارات، في تصريحات سابقة، إن من شأن هذه التكنولوجيات أن "تغير حياة المرء" ويمكن أن تمنع 47 ألف حادثة جسيمة في غضون السنوات العشر المقبلة.

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