ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 22 ألفا و231 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 24 ألفا و884 إصابة.

وسجل المعهد 312 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 331 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و332 ألفا و532 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 82 ألفا و280 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و954 ألف شخص.

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