البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

08:53 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90622 حالة، بينهم 317 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، اثنان منهم في حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85669 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 17 حالة إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​

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