إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيًا.