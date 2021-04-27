إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة

11:38 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة

مواجهات مع جيش الاحتلال

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيًا.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مدينة البيرة إسرائيل

الخبر التالى:

مجلس الوزراء السوداني يجيز المصادقة على اتفاقية "سيداو"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا الألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا