الأردن يندد باعتداءات العصابات اليهودية على القدس

الأردن - (أ ش أ)

ندد مجلس إدارة غرفة تجارة عَمّان بالأردن، بالاعتداءات التي تنفذها عصابات يهودية متطرفة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك وأهلها الصامدين.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أن هذه الاعتداءات الخطيرة تعد إرهابا صارخا بحق أبناء الشعب الفلسطيني، للسيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتكريس احتلالها وطمس الحقائق، داعيا إلى توحيد الصفوف للتصدي لكل المخططات التي يحيكها الأعداء ضد المدينة المقدسة.

وحيا المجلس صمود المرابطين والمقدسيين في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة على المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان ستظل داعمة لكل ما يعزز صمود أهالي مدينة القدس المحتلة وتمكينهم من الصمود ضد عمليات التهجير والتهويد والتهميش الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وأن هذا يمثل واجبا للحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية.

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، وحقه في النضال من أجل إقامة دولته المستقلة.