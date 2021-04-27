ولي العهد السعودي: نخطط ليكون لدينا ٣ جامعات من أهم ٢٠٠ جامعة في العالم

وكالات

قال الأمير محمد بن سليمان، ولي العهد السعودي، ‏إن رؤية السعودية لعام ٢٠٣٠، تهدف لأن يكون لديها ٣ جامعات ضمن افضل ٢٠٠ جامعة في العالم، لافتًا إلى أن التعليم في السعودية في الوقت الحالي ليس سيئا.

وأكد ولي العهد السعودي، أن هناك مساعي حقيقة لأن تكون هناك جامعة سعودية ضمن أفضل ١٠ أو ٢٠ جامعة في العالم في رؤيتها لعام ٢٠٣٠.

وأوضح: "مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة والتركيز الآن على المهارات".

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، تبثها عدد من الفضائيات السعودية والعربية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".