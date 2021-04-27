ولي العهد السعودي: شركة "روشن" تستهدف الارتقاء بمستوى التطوير العقاري في المملكة

وكالات

أوضح الأمير محمد بن سليمان، ولي العهد السعودي، ‏سبب تأسيس صندوق الاستثمار السعودي لشركة "روشن" وهو الارتقاء بمستوى التطوير العقاري في المملكة.

وقال ولي العهد السعودي، إن الهدف من تأسيس شركة "روشن" إنشاء مليون وحدة سكنية، بتكلفة معقولة بالنسبة لباقي المشاريع الإسكانية الأخرى في المملكة.

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، تبثها عدد من الفضائيات السعودية والعربية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".