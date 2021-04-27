ولي العهد السعودي: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمار إلى 10 تريليونات ريال في 2030

وكالات

كشف الأمير محمد بن سليمان، ولي العهد السعودي، سبب إنشاء صندوق الاستثمارات السعودي لمساعدة المملكة في تحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠، وهو تحقيق النمو في البلاد.

وقال ولي العهد السعودي، إن ‏المملكة تستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، لافتًا إلى ان ربحية الصندوق حاليًا تتراوح بين ٦% إلى ٧%.

وأشار إلى أنه يعاد استثمار أرباح الصندوق في استثمارات داخل السعودية، وأن ذلك لا يعني ‏رفد إيرادات الدولة حاليًا.

وأوضح أن: "أي شركة رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها إلى سوق الأسهم".

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، تبثه عددًا من الفضائيات السعودية والعربية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".