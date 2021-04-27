باكستان: نواجه موجة ثالثة قاتلة لجائحة كورونا

09:24 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
باكستان: نواجه موجة ثالثة قاتلة لجائحة كورونا

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

باكستان - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده تواجه الموجة الثالثة القاتلة لجائحة فيروس كورونا.

ودعا قريشي في تصريحات خلال خطاب له لمؤتمر وزراء خارجية الدول الست حول جائحة فيروس كورونا عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إلى التضامن الدولي للتغلب على آثار الوباء.

وقام وزير الخارجية الصيني وانج يي، باستضافة المؤتمر بمشاركة وزراء الخارجية من كل من باكستان وأفغانستان وبنجلادش ونيبال وسريلانكا، حيث ركز المؤتمر على الاستجابة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا والتعاون الدولي والإقليمي بشأن الاستجابة الوبائية والانتعاش الاقتصادي بعد كورونا.

وأشار قريشي إلى أن الحكومة الباكستانية كانت مجبرة على فرض إغلاق ذكي في المناطق المتأثرة بالفيروس حيث تعرض السكان للخطر مرة أخرى.

وقال إنه على الرغم من أن جميع الدول تريد تنشيط اقتصاداتها ولكنه لا يمكن أن يتم بمعزل عن غيرها، لافتا إلى أن باكستان ترحب بالتعاون المكثف بين الصين ودول جنوب آسيا والذي يتفق مع أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الباكستانية.

ونوه قريشي إلى أن باكستان تؤيد الاقتراحات الثلاثة التي قدمتها الصين للتعاون الإقليمي بمشاركة الدول المشاركة، معربا عن أمله في أن احتياطي إمدادات الطوارئ بين الصين وجنوب آسيا سيساعد جميع الدول المشاركة على الاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية في المستقبل.

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