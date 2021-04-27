تمديد إجراءات مكافحة كورونا في غزة لمدة أسبوع

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الثلاثاء عن تمديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في القطاع لمدة أسبوع.

وتشمل الإجراءات المتخذة فرض إغلاق ليلي شامل ومنع الحركة والمركبات بشكلي كلي إلى جانب إغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية والمساجد وحظر أي تجمعات عامة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين إلى غزة من الدول الموبوءة كالهند وبنجلاديش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تسجيل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بواقع 5 حالات في الضفة الغربية و12 في قطاع غزة، إضافة إلى 1414 إصابة جديدة بالفيروس ، أكثر من ألف منها في غزة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 322 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 3469 حالة وفاة، بحسب إحصائيات رسمية.