باكستان تنشر الجيش للمساعدة في مكافحة كورونا
باكستان - (أ ش أ)
قال المتحدث بإسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، إنه تم نشر قوات الجيش في المدن الكبرى لمساعدة السلطات المدنية في تنفيذ الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد افتخار - في مؤتمر صحفي بمدينة روالبندي - بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزداد بشكل سريع في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلن الاستعانة بقوات الجيش لمساعدة الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، للسيطرة على الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.
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