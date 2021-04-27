الملكة إليزابيث تعود للعمل بعد وفاة الأمير فيليب

08:12 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الملكة إليزابيث تعود للعمل بعد وفاة الأمير فيليب

الملكة إليزابيث الثانية

لندن - (د ب أ)

عادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى العمل بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

وذكر بيان أن الملكة عقدت اجتماعات مع إيفيتا بورميستر، سفيرة لاتفيا وسارة أفوي أماني، سفيرة ساحل العاج، اليوم الثلاثاء.

وانتهت فترة الحداد التي استمرت أسبوعين في العائلة الملكية ، بعد وفاة الأمير فيليب في التاسع من أبريل، يوم الجمعة الماضي.

وفي فعاليات اليوم الثلاثاء، شوهدت الملكة ترتدي فستانا أزرق فاتحا ومزين بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقدا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط ودبوس زينة من الماس.

واستغلت الملكة الفعالية كفرصة لشكر الجمهور على الرسائل الودية بعد وفاة زوجها.

وقالت في بيان: "بينما نعيش كعائلة في فترة حزن بالغ، فإن ما رأيناه وسمعناه من إشادات من الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن جميع أنحاء العالم هو بمثابة عزاء ومواساة لنا جميعًا".

إليزابيث الثانية الأمير فيليب إيفيتا بورميستر
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