الجزائر تبقي على الإغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة تفشي كورونا

07:49 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الجزائر تبقي على الإغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة تفشي كورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا، بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم أن الرئيس تبون أمر خلال رئاسته اليوم لاجتماعًا وزاريًا لتقييم وضع فيروس كورونا في البلاد، بـالإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا، والمضي فورا، وبسرعة قصوى في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيك بالجزائر.

وطالب الرئيس تبون بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة، والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيّا بحيّ وقرية بقرية، لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وأشار إلى ضرورة مضاعفة الحملات التوعوية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن تشمل التوعية كل الأماكن والمرافق العامة، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل، مع التشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

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