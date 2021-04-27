واشنطن تطلب من الموظفين الحكوميين الأمريكيين مغادرة كابول ابتداء من اليوم

07:45 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
واشنطن تطلب من الموظفين الحكوميين الأمريكيين مغادرة كابول ابتداء من اليوم

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

ذكرت وكالة أنباء رويترز، مساء الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الموظفين الحكوميين الأمريكيين مغادرة العاصمة الأفغانية ابتداء من اليوم.
وكان سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والجماعات المتشددة الأخرى، أعلن مساء الأحد بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان، سكوت ميلر، مساء الأحد بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وكان جو بايدن أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

وأعلن البنتاجون الجمعة الماضية أن وزير الدفاع لويد أوستن أرسل قاذفتين إضافيتين من طراز بي-52 إلى الخليج ومدد مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" في المنطقة لتأمين الانسحاب المقرر لقوات التحالف الدولي من أفغانستان.

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